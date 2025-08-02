2. Bundesliga heute: Nürnberg - Darmstadt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 08.08.2025 • 18:18 Uhr Der 1. FC Nürnberg empfängt heute den SV Darmstadt 98. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Max-Morlock-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Nürnberg empfängt am heutigen Freitagabend (18:30 Uhr) den SV Darmstadt 98, nachdem beide Teams mit völlig unterschiedlichen Gefühlen in die Saison gestartet sind. Während die Franken zum vierten Mal in Serie ihr Auftaktspiel verloren (0:1 in Elversberg), feierten die Lilien mit dem 4:1 gegen den VfL Bochum ihren höchsten Zweitliga-Auftakterfolg seit 1985/86.

Dennoch schleppt Darmstadt eine Serie von elf Auswärtspartien ohne Sieg (vier Remis, sieben Niederlagen) mit sich – länger wartet derzeit kein Zweitligist auf einen Dreier in der Fremde. Nürnberg wiederum verlor saisonübergreifend seine letzten vier Heimspiele und hat damit den Vereinsnegativrekord in Liga zwei eingestellt.

Nürnberg - Darmstadt LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Trainer Miroslav Klose hofft, die Heimflaute mit frischem Personal zu beenden. Unter der Woche meldete der FCN den Zugang von Bayern-Talent Tarek Buchmann. Der 20-jährige Innenverteidiger, den Klose noch aus gemeinsamen Münchner Zeiten kennt, soll die Defensive stabilisieren – gerade dort, wo Nürnberg in drei Ligapartien in Folge ab der 90. Minute einen Gegentreffer kassierte. Auffällig bleibt zudem die harte Gangart: 23 Fouls am ersten Spieltag bedeuteten Vereins-Höchstwert seit Dezember 2017. Trotz dieser Probleme verlor der Club in der Vorsaison keines seiner beiden Duelle mit Darmstadt (ein Sieg, ein Remis).

Kohfeldts Lilien überzeugen offensiv, bleiben aber auswärts anfällig

Florian Kohfeldt setzte zum Auftakt auf eine offensive Ausrichtung, die sofort fruchtete: Isac Lidberg erzielte gegen Bochum einen Dreierpack und führt damit die Torschützenliste an – exakt so viele Treffer wie in seinen vorherigen elf Zweitligaspielen zusammen. Bei Standards zeigten die Lilien neue Effizienz, trafen bereits zweimal nach Ecken, nachdem in der gesamten Rückrunde 2024/25 ebenso viele Standardtore gelungen waren. Die Defensive um Abwehrchef Aleksandar Vukotic, dessen Vertrag unter der Woche verlängert wurde, bleibt trotzdem gefordert: In den letzten 19 Zweitliga-Auswärtsspielen blieb Darmstadt nie ohne Gegentor.

Historische Bilanz und Schlüsselstatistiken

Nürnberg könnte erstmals seit 1979 zwei Pflichtspiele in Folge gegen Darmstadt gewinnen, nachdem das letzte Aufeinandertreffen im Januar 2025 mit 1:0 an den Club ging. Zuvor hatten die Franken fünf der sieben Zweitliga-Duelle verloren. Für Lidberg schließt sich ein kleiner Kreis: Sein Zweitliga-Debüt am 25. August 2024 bestritt der Schwede ausgerechnet gegen Nürnberg und traf damals zum 1:1. Darmstadt rangiert dank des Auftaktsiegs aktuell auf Platz zwei – in der kompletten Vorsaison standen die Hessen nie in der oberen Tabellenhälfte. Nürnberg holte 2024/25 gegen die späteren Top-Neun der Liga lediglich 13 Punkte, weniger schafften nur Ulm und Regensburg.

2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg gegen SV Darmstadt 98 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Nürnberg gegen SV Darmstadt 98 im Liveticker bei SPORT1

