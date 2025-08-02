2. Bundesliga heute: Nürnberg - Paderborn LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 29.08.2025 • 15:30 Uhr Der 1. FC Nürnberg empfängt heute den SC Paderborn 07. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Max-Morlock-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Nach sieben Siegen aus den ersten neun Zweitliga-Duellen hat der 1. FC Nürnberg die letzten drei Begegnungen mit dem SC Paderborn 07 verloren. Eine vierte Niederlage in Serie gegen denselben Gegner wäre für den Club ein eingestellter Negativrekord in der eingleisigen 2. Bundesliga. Anstoß der Partie unter Flutlicht ist heute, Freitag, 29. August 2025, um 18:30 Uhr im Max-Morlock-Stadion.

Erstmals in seiner BL2-Historie startete der 1. FC Nürnberg mit drei Niederlagen in eine Saison und geht zum dritten Mal in diesem Jahrtausend als Tabellenletzter in einen Spieltag. Unter Trainer Miroslav Klose setzte es saisonübergreifend sechs Niederlagen in den letzten acht Partien, die jüngsten fünf Heimspiele gingen allesamt verloren – Vereinsnegativrekord. Defensiv wartet der Club seit elf Zweitliga-Spielen auf eine Weiße Weste, offensiv steht nach drei Spieltagen lediglich ein Treffer zu Buche, die Chancenverwertung liegt bei nur 3,2 Prozent.

Neuzugang Mustapha soll Offensivimpulse bringen

Um die schwache Torausbeute zu beheben, lieh Nürnberg unter der Woche den 19-jährigen Stürmer Hindolo Mustapha von Crystal Palace aus. Sportvorstand Joti Chatzialexiou lobte die Abschlussstärke und physische Präsenz des Nationalspielers aus Sierra Leone: „Hindolo hat in den vergangenen zwei Spielzeiten gezeigt, dass er durch seine offensiven Qualitäten Gefahr aus der zweiten Reihe erzeugen kann.“ Mustapha steht gegen Paderborn erstmals im Kader des Club.

Paderborn ohne Scheller, aber mit jüngster Startelf der Liga

Gäste-Coach Ralf Kettemann muss auf den rotgesperrten Tjark Scheller verzichten, der beim 0:1 gegen Düsseldorf seinen ersten Platzverweis kassierte. Ohne den Innenverteidiger ließ der SCP in der 2. Liga bislang im Schnitt 1,8 Gegentore pro Partie zu – mit ihm waren es 1,3. Paderborn stellt mit durchschnittlich 23 Jahren und 323 Tagen die jüngste Startelf der laufenden Saison; Nürnberg folgt auf Platz zwei dieser Statistik. In Spielen gegen das Schlusslicht holte der SCP allerdings nur einen Sieg aus den vergangenen acht Anläufen (4 Remis, drei Niederlagen).

Wird 1. FC Nürnberg gegen SC Paderborn 07 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCN gegen SCP im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg gegen SC Paderborn 07 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Nürnberg gegen SC Paderborn 07 im Liveticker bei SPORT1.