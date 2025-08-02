2. Bundesliga heute: Paderborn - Düsseldorf LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 23.08.2025 • 10:15 Uhr Der SC Paderborn 07 empfängt heute Fortuna Düsseldorf. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr in der Home Deluxe Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Mit vier Punkten aus den ersten beiden Partien hat Ralf Kettemann den besten Paderborner Trainer-Start seit Stefan Effenberg 2015/16 hingelegt. Der SCP teilt sich damit ligaweit den zweitbesten Saisonauftakt, nur in der Vorsaison gelang ein noch besserer Start mit zwei Siegen. Am anderen Ende der Tabelle steht Fortuna Düsseldorf nach zwei Niederlagen – erst zum zweiten Mal in 20 Zweitliga-Spielzeiten misslingt den Rheinländern der Auftakt derart (zuvor 2010/11). Während Paderborn saisonübergreifend nur eines der letzten sieben Liga­spiele verlor (4S 2U), kassierte Düsseldorf unter Daniel Thioune erstmals drei Zweitliga-Niederlagen in Serie.

Paderborns Kapitän Felix Götze meldete sich nach hartnäckigen Rückenproblemen im Pokal gegen Viktoria Köln (3:1) bereits mit einem Startelf-Einsatz zurück und kündigte an, „weiter Gas zu geben“. Auch Eigengewächs Luis Engelns sorgt für Schlagzeilen: Mit 18 Jahren und 150 Tagen war er gegen Preußen Münster der zweitjüngste SCP-Torschütze der Zweitliga-Historie. Auf Düsseldorfer Seite fehlt Stürmer Vincent Vermeij nach seinem Wechsel zu Dynamo Dresden, eine mögliche Rückkehr von Ex-Leihspieler Florian Neuhaus wurde von Sportvorstand Klaus Allofs endgültig vom Tisch gewischt. Sportlich macht vor allem die Defensive Sorgen: Mit sieben Gegentoren und 5,2 Expected Goals Against stellt Fortuna aktuell die schwächste Abwehr der Liga, zudem verursachte das Team bereits zwei Strafstöße – mehr als alle anderen Klubs zusammen.

Direkter Vergleich: Paderborns gute Heimbilanz wankt

Der SC Paderborn verlor nur zwei seiner zwölf Heimspiele im Profibereich gegen Fortuna Düsseldorf (5S 4U) – darunter allerdings das jüngste Duell im April (1:2). Gewinnt Düsseldorf erneut, bliebe die Fortuna erstmals seit 2008:2010 drei Pflichtspiele in Folge gegen den SCP ungeschlagen. Trotzdem reisen die Gäste mit nur einem Sieg aus den letzten neun Liga-Auswärtsspielen an (4U 4N). Paderborn wiederum entschied in diesem Zeitraum lediglich eine von sieben Partien gegen den Tabellenletzten für sich (4U 2N) und blieb in zwei der letzten drei dieser Duelle ohne eigenen Treffer – allerdings auch ohne Gegentor.

Rahmenbedingungen und Blick über den Tellerrand

Anstoß ist am Samstag, 23. August 2025, um 13:00 Uhr in der Home Deluxe Arena. Während die Fans des SCP zuletzt von „echt guter Stimmung“ schwärmten, steht in Düsseldorf schon der nächste Fußball-Großevent an: Am 24. Oktober tragen die DFB-Frauen ihr Nations-League-Halbfinal-Hinspiel gegen Frankreich in der Merkur Spiel-Arena aus. Zuvor gastiert Fortuna am 18. August im DFB-Pokal beim 1. FC Schweinfurt 05 – die 16. Erstrunden-Auswärtsreise in Folge. Für die Partie in Paderborn sind laut Klubangaben alle Auswärtskarten vergriffen, sodass auch die Rheinländer mit lautstarker Unterstützung rechnen können.

Wird SC Paderborn 07 gegen Fortuna Düsseldorf heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird SCP gegen F95 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SC Paderborn 07 gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SC Paderborn 07 gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker bei SPORT1.