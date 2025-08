2. Bundesliga heute: Paderborn - Kiel LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 02.08.2025 • 09:19 Uhr SC Paderborn 07 empfängt heute Holstein Kiel. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr in der Home Deluxe Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag, 02. August 2025, empfängt der SC Paderborn 07 Holstein Kiel um 13:00 Uhr in der Home Deluxe Arena. Für die Ostwestfalen ist es die erste Zweitligapartie unter dem neuen Chefcoach Ralf Kettemann, während die Störche weiterhin von Marcel Rapp betreut werden.

Kiel verlor in sechs Profi-Pflichtspielen beim SCP nur einmal – das spektakuläre 2:7 im August 2022 –, gewann aber zuletzt im Februar 2024 mit 4:0 in Paderborn, ihrem höchsten Auswärtssieg in der 2. Bundesliga.

Paderborn - Kiel LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Mit 55 Punkten spielte der SCP 2024/25 seine geteilte beste Saison seit dem Bundesliga-Abstieg 2020 und landete zum fünften Mal in Folge in der oberen Tabellenhälfte. Herausragend war dabei die Comeback-Qualität: 22 Zähler nach Rückständen stellten einen neuen Vereinsrekord dar.

Zum Saisonauftakt waren die Blau-Schwarzen zuletzt wechselhaft: zwei Siege in den vergangenen drei Jahren stehen einer 0:5-Schlappe 2023/24 gegenüber. Kettemann muss allerdings ohne Aaron Zehnter planen – der Vorlagenkönig (10 Assists, ligaweit 84 Torschussvorlagen) verließ den Klub; in den zwei Partien ohne ihn blieb Paderborn sieglos und torlos.

Kiel nach Bundesliga-Abstieg: Defensive Sorgen, doch Auswärtsserie hält

Holstein Kiel stieg mit nur 25 Punkten und ligaweit 80 Gegentoren aus der Bundesliga ab – die schwächste Defensive im deutschen Profifußball 2024/25 und die torreichste Abwehr eines Aufsteigers seit 1977/78.

Auswärts holten die Norddeutschen in der Eliteklasse lediglich elf Punkte, dennoch bringen sie eine imposante Zweitliga-Serie mit: fünf Auswärtssiege in Folge bedeuten Vereinsrekord, und in der Aufstiegssaison 2023/24 stellten zwölf Dreier in der Fremde sogar Liga-Bestmarke auf. Offensiv blickt Marcel Rapp auf Steven Skrzybski, der in der Bundesliga-Rückrunde sechsmal traf und in drei seiner letzten vier Zweitligaspiele gegen den SCP erfolgreich war.

Statistische Schlaglichter: Auftaktmuster, Trainerpremiere und Schlüsselduelle

Nur einer der vergangenen sechs Paderborner Trainer startete siegreich in eine Zweitliga-Amtszeit – Stefan Effenberg 2015 –, weshalb Kettemann historisch betrachtet vor einer hohen Hürde steht. Die Kieler treten dagegen mit breiter Brust an: In der 2. Liga holten sie bei den letzten sechs Gastspielen in Paderborn drei Siege und zwei Remis. Gleichzeitig bleibt die Erinnerung an das 2:7-Debakel 2022 mahnend, während der SCP 2022/23 sein höchstes Auftaktergebnis feierte (5:0 gegen Karlsruhe). Mit Paderborns Comeback-Qualitäten und Kiels jüngst verbessertem Auswärtslauf treffen zwei ausgeprägte Trendlinien aufeinander, die das Duell in der Home Deluxe Arena zusätzlich prägen.

Wird SC Paderborn 07 gegen Holstein Kiel heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird SCP gegen KIE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SC Paderborn 07 gegen Holstein Kiel im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SC Paderborn 07 gegen Holstein Kiel im Liveticker bei SPORT1