2. Bundesliga heute: Schalke - Bochum LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 23.08.2025 • 17:30 Uhr Der FC Schalke 04 empfängt heute den VfL Bochum 1848. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr in der Veltins-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Erstmals in der Geschichte der 2. Bundesliga kreuzen der FC Schalke 04 und der VfL Bochum 1848 heute Abend in der Veltins-Arena die Klingen. Die Statistik spricht dabei klar für Königsblau: Nur eines der letzten neun Pflichtduelle ging verloren (1:2 im Februar 2009), die vergangenen sechs Heimspiele gegen den VfL wurden allesamt gewonnen. Bochums letzter Erfolg auf Schalke datiert vom Oktober 2003 – damals siegten die Gäste mit 2:0 in der Bundesliga.

Schalke - Bochum LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : RTL-Nitro/Sky

: RTL-Nitro/Sky Livestream : RTL+/Sky

: RTL+/Sky Liveticker: SPORT1

Beide Revierklubs kämpfen in diesem Kalenderjahr mit Konstanzproblemen: Lediglich Holstein Kiel verlor 2025 mehr Partien (12) als Bochum (11) und Schalke (10). Die Mannschaft von Miron Muslic kassierte fünf Niederlagen in den letzten sechs Zweitliga-Spielen und wartet seit zwölf Partien auf eine Weiße Weste – eine Serie, die bei den Knappen nur 1989 (19 Spiele) länger andauerte. Bochum dagegen stellte beim 1:2 gegen die SV Elversberg mit acht Gelben Karten den Ligarekord für eine Partie ein und führt das Karten-Ranking (11 Verwarnungen) knapp vor Schalke (9) an.

Trainerduell Muslic vs. Hecking: Erfahrung trifft Neustart

VfL-Coach Dieter Hecking bestreitet bereits sein 31. Pflichtspiel gegen Schalke 04 und blieb in den letzten sieben Begegnungen mit den Königsblauen ungeschlagen – alle noch als Gladbacher Trainer. Seine letzte Niederlage gegen S04 liegt fast zehn Jahre zurück (0:3 mit Wolfsburg, Februar 2016). Auf der Gegenseite steht Miron Muslic, der bei seinem Heimdebüt in dieser Saison einen 2:1-Erfolg über Hertha BSC bejubelte und nun den seltenen zweiten Heimsieg in Folge anpeilt – letztmals gelang dies Schalke in der 2. Liga 1990/91.

Personalien: Karaman vor Startelf, Sylla feuert – Antwi-Adjei erstatten Anzeige

Kapitän Kenan Karaman hat seine Verletzung auskuriert und steht laut Vereinsangaben vor seinem ersten Startelfeinsatz dieser Spielzeit; mit bislang 17 Zweitliga-Heimtoren für Schalke liegt er nur zwei Treffer hinter Klublegende Aleksandr Borodyuk. Offensivkollege Moussa Sylla sorgte bislang für sieben der zehn Schalker Torschüsse aufs gegnerische Gehäuse – Ligaspitze. Christopher Antwi-Adjei, der nach seiner rassistischen Beleidigung im DFB-Pokal Anzeige erstattet hat, wurde von Muslic ebenfalls für den Kader bestätigt. Ein Thema am Rande bleibt der geplatzte Wechsel von Nationalstürmer Nick Woltemade: Ex-Schalke-Manager Michael Reschke erinnerte jüngst daran, dass der Klub den heutigen Stuttgarter einst verpflichten wollte – eine Personalie, die zeigt, wie früh Schalke bei Talenten oft die Fühler ausstreckt.

Wird FC Schalke 04 gegen VfL Bochum 1848 heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird live auf RTL und RTL Nitro zu sehen sein

2. Bundesliga heute: Wo wird S04 gegen BOC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei RTL+ im Stream verfolgt werden. Auch Sky zeigt die Partie.

2. Bundesliga: FC Schalke 04 gegen VfL Bochum 1848 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Schalke 04 gegen VfL Bochum 1848 im Liveticker bei SPORT1.

