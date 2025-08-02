2. Bundesliga heute: Schalke - Bochum LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Erstmals in der Geschichte der 2. Bundesliga kreuzen der FC Schalke 04 und der VfL Bochum 1848 heute Abend in der Veltins-Arena die Klingen. Die Statistik spricht dabei klar für Königsblau: Nur eines der letzten neun Pflichtduelle ging verloren (1:2 im Februar 2009), die vergangenen sechs Heimspiele gegen den VfL wurden allesamt gewonnen. Bochums letzter Erfolg auf Schalke datiert vom Oktober 2003 – damals siegten die Gäste mit 2:0 in der Bundesliga.
2. Bundesliga heute: Schalke gegen Bochum
Schalke - Bochum LIVE im TV, Livestream, Ticker
Beide Revierklubs kämpfen in diesem Kalenderjahr mit Konstanzproblemen: Lediglich Holstein Kiel verlor 2025 mehr Partien (12) als Bochum (11) und Schalke (10). Die Mannschaft von Miron Muslic kassierte fünf Niederlagen in den letzten sechs Zweitliga-Spielen und wartet seit zwölf Partien auf eine Weiße Weste – eine Serie, die bei den Knappen nur 1989 (19 Spiele) länger andauerte. Bochum dagegen stellte beim 1:2 gegen die SV Elversberg mit acht Gelben Karten den Ligarekord für eine Partie ein und führt das Karten-Ranking (11 Verwarnungen) knapp vor Schalke (9) an.
Trainerduell Muslic vs. Hecking: Erfahrung trifft Neustart
VfL-Coach Dieter Hecking bestreitet bereits sein 31. Pflichtspiel gegen Schalke 04 und blieb in den letzten sieben Begegnungen mit den Königsblauen ungeschlagen – alle noch als Gladbacher Trainer. Seine letzte Niederlage gegen S04 liegt fast zehn Jahre zurück (0:3 mit Wolfsburg, Februar 2016). Auf der Gegenseite steht Miron Muslic, der bei seinem Heimdebüt in dieser Saison einen 2:1-Erfolg über Hertha BSC bejubelte und nun den seltenen zweiten Heimsieg in Folge anpeilt – letztmals gelang dies Schalke in der 2. Liga 1990/91.
Personalien: Karaman vor Startelf, Sylla feuert – Antwi-Adjei erstatten Anzeige
Kapitän Kenan Karaman hat seine Verletzung auskuriert und steht laut Vereinsangaben vor seinem ersten Startelfeinsatz dieser Spielzeit; mit bislang 17 Zweitliga-Heimtoren für Schalke liegt er nur zwei Treffer hinter Klublegende Aleksandr Borodyuk. Offensivkollege Moussa Sylla sorgte bislang für sieben der zehn Schalker Torschüsse aufs gegnerische Gehäuse – Ligaspitze. Christopher Antwi-Adjei, der nach seiner rassistischen Beleidigung im DFB-Pokal Anzeige erstattet hat, wurde von Muslic ebenfalls für den Kader bestätigt. Ein Thema am Rande bleibt der geplatzte Wechsel von Nationalstürmer Nick Woltemade: Ex-Schalke-Manager Michael Reschke erinnerte jüngst daran, dass der Klub den heutigen Stuttgarter einst verpflichten wollte – eine Personalie, die zeigt, wie früh Schalke bei Talenten oft die Fühler ausstreckt.
