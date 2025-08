2. Bundesliga heute: Schalke - Hertha LIVE im TV, Stream & Liveticker

SPORT1 01.08.2025 • 17:30 Uhr Der FC Schalke 04 empfängt heute zum Auftakt der 2. Bundesliga Hertha BSC. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr in der Veltins-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn am Freitagabend um 20:30 Uhr der Ball in der Veltins-Arena rollt, trifft der FC Schalke 04 auf seinen historisch liebsten Pflichtspielgegner: Gegen kein Team feierten die Königsblauen mehr Siege als gegen Hertha BSC (44). Beide Klubs waren 2023 gemeinsam abgestiegen und gehen nun geschlossen in ihre dritte Zweitliga-Saison in Serie – für Schalke die längste Zweitligaphase seit 1991, für die Berliner die längste seit 1997.

An der Seitenlinie stehen heute zwei neue Gesichter: Miron Muslic ist bereits der sechste Schalke-Coach seit dem Abstieg, Stefan Leitl soll in Berlin den Weg zurück Richtung Bundesliga moderieren (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).

Schalkes Torhüter Loris Karius machte vor dem Auftakt klar, dass er „mehr Feuer ab Minute eins“ sehen will. Seine Forderung kommt nicht von ungefähr: In der vergangenen Spielzeit kassierte Schalke ligaweit die meisten Heimgegentore (35) und verlor acht Spiele in Gelsenkirchen. Abhilfe soll unter anderem Neuzugang Hasan Kurucay schaffen, der Innenverteidiger erhielt einen Vertrag bis 2027.

Kapitän Kenan Karaman droht wegen muskulärer Probleme allerdings auszufallen – ohne ihn holte Schalke seit 2023 nur 0,6 Punkte im Schnitt. Muslics Aufgabe lautet daher vor allem, die Defensive sofort zu stabilisieren und den fehlenden Offensivleader zu kompensieren.

Hertha setzt auf Kapitän und Ex-Schalker Reese

Bei Hertha BSC trägt der einstige Schalker Fabian Reese nach seiner Vertragsverlängerung bis 2030 nun die Kapitänsbinde. Der 27-Jährige knüpfte in der Rückrunde 2024/25 mit elf Toren in 14 Spielen an seine Kieler Bestmarke an und führte die Alte Dame zu 18 Punkten aus den letzten neun Partien – Ligabestwert.

Auswärts gelangen den Berlinern zuletzt acht Siege, nur Köln und Magdeburg waren erfolgreicher. Sky-Experte Simon Terodde sieht Hertha deshalb als möglichen „Ausrufezeichen-Klub“ der Liga, doch Reese betont: „Die Favoritenrolle müssen wir leben.“ Die gute Serie soll nun auch in Gelsenkirchen halten.

Auftaktstatistik: Negativserie der Berliner trifft auf Schalker Trainer-Fluch

Hertha startete jedoch in jeder der vergangenen vier Spielzeiten – zwei in der 2. Liga, zwei in der Bundesliga – mit einer Niederlage, eine solche Serie gab es in der Klubhistorie noch nie. Schalke dagegen eröffnete die Vorsaison mit einem 5:1 gegen Braunschweig, doch vier der letzten fünf Schalker Trainer verloren ihr jeweiliges Zweitliga-Debüt.

Muslic will heute dieser Statistik entkommen. Für Hertha wäre ein Sieg doppelt wertvoll: Die Berliner verloren nur eines der letzten neun Pflichtspiele, blieben aber historisch oft am ersten Spieltag auf der Strecke. Die Ausgangslage liefert somit reichlich Gesprächsstoff vor dem Eröffnungsspiel in der Veltins-Arena.

