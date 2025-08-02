Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
2. Bundesliga
2. Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TORJÄGER
TEAMS
WEISSE WESTE
2. Bundesliga>

2. Bundesliga: Schalke-Star für Gespräche freigestellt

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

S04-Star für Gespräche freigestellt

Moussa Sylla wird aller Voraussicht nach nicht zum Schalker Kader beim Spiel in Dresden gehören. Der Franzose wurde für Gespräche zur Klärung seiner Zukunft freigestellt.
Prominenter Besuch beim Training von Schalke 04. Die italienische Sportmoderatorin Diletta Leotta beäugte kritisch das Training der Königsblauen. Mittendrin: Ehemann Loris Karius.
Maximilian Huber
Moussa Sylla wird aller Voraussicht nach nicht zum Schalker Kader beim Spiel in Dresden gehören. Der Franzose wurde für Gespräche zur Klärung seiner Zukunft freigestellt.

Der FC Schalke 04 hat bekanntgegeben, für das Zweitliga-Spiel am Sonntag bei Dynamo Dresden ohne Stürmer-Star Moussa Sylla zu planen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Franzose wird in Dresden aller Voraussicht nach nicht im Kader stehen. Wie Schalke am Freitag mitteilte, hat der 25-Jährige nach einer Krankmeldung Gespräche zur Klärung seiner Zukunft geführt. „Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten: Entweder gibt es noch einen kurzfristigen Transfer oder Moussa Sylla bleibt Spieler des S04. Wir planen für Sonntag ohne Moussa“, schrieb Schalke überraschend transparent auf X.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Schalke auf Einnahmen angewiesen

Die Königsblauen sind weiterhin auf Einnahmen durch Verkäufe angewiesen und hoffen bei Sylla auf eine Ablöse von rund sieben Millionen Euro.

Diese würde - zumindest in Teilen - wohl auch in einen direkten Nachfolger investiert werden müssen. Ein Abgang des Stürmers würde eine große Lücke in die Schalker Offensive reißen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Schließlich hatte Sylla, der im Sommer 2024 vom französischen Zweitligisten FC Pau zu Schalke gewechselt war, mit 16 Toren und einer Vorlage einen riesigen Anteil am Klassenerhalt.

Laut Sky wirbt der englische Zweitligist Leicester City um die Dienste des 25-Jährigen.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite