2. Bundesliga: Schalke-Star für Gespräche freigestellt

Der FC Schalke 04 hat bekanntgegeben, für das Zweitliga-Spiel am Sonntag bei Dynamo Dresden ohne Stürmer-Star Moussa Sylla zu planen.
S04-Star für Gespräche freigestellt
Der Franzose wird in Dresden aller Voraussicht nach nicht im Kader stehen. Wie Schalke am Freitag mitteilte, hat der 25-Jährige nach einer Krankmeldung Gespräche zur Klärung seiner Zukunft geführt. „Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten: Entweder gibt es noch einen kurzfristigen Transfer oder Moussa Sylla bleibt Spieler des S04. Wir planen für Sonntag ohne Moussa“, schrieb Schalke überraschend transparent auf X.
Schalke auf Einnahmen angewiesen
Die Königsblauen sind weiterhin auf Einnahmen durch Verkäufe angewiesen und hoffen bei Sylla auf eine Ablöse von rund sieben Millionen Euro.
Diese würde - zumindest in Teilen - wohl auch in einen direkten Nachfolger investiert werden müssen. Ein Abgang des Stürmers würde eine große Lücke in die Schalker Offensive reißen.
Schließlich hatte Sylla, der im Sommer 2024 vom französischen Zweitligisten FC Pau zu Schalke gewechselt war, mit 16 Toren und einer Vorlage einen riesigen Anteil am Klassenerhalt.
Laut Sky wirbt der englische Zweitligist Leicester City um die Dienste des 25-Jährigen.