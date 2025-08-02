2. Liga: Geschwill von Kiel nach Magdeburg

Newsticker
Geschwill von Kiel nach Magdeburg

Der Innenverteidiger bittet in Kiel um seine Ausleihe, um mehr Spielzeit zu bekommen.
Max Geschwill lässt sich ausleihen
Max Geschwill lässt sich ausleihen
© www.imago-images.de/SID/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn
SID
Der Innenverteidiger bittet in Kiel um seine Ausleihe, um mehr Spielzeit zu bekommen.

Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg verstärkt seine Innenverteidigung mit Max Geschwill vom Ligarivalen Holstein Kiel. Beide Vereine einigten sich auf ein Leihgeschäft für den Rest der Saison.

„Mit seinem starken linken Fuß wird er unsere Innenverteidigung bereichern. Zudem hat er sich in den vergangenen Jahren enorm entwickelt und zuletzt wertvolle Erfahrungen in der Bundesliga gesammelt“, sagte FCM-Trainer Markus Fiedler. In der Kieler Abstiegssaison hatte Geschwill 19 Liga-Einsätze (ein Tor, zwei Vorlagen). Der 24-Jährige war vor einem Jahr vom SV Sandhausen nach Kiel gekommen.

