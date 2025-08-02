Kiel holt dänisches Abwehrtalent

SID 26.08.2025 • 17:03 Uhr Holstein Kiel verspricht sich viel von Frederik Roslyng.

Holstein Kiel hat zwei Tage nach dem ersten Sieg in der neuen Saison der 2. Fußball-Bundesliga auch auf dem Transfermarkt nachgelegt. Der Absteiger gab am Dienstag die Verpflichtung des dänischen Abwehrtalents Frederik Roslyng bekannt. Der 19-Jährige lief zuvor für den dänischen Zweitligisten AC Horsens auf und bindet sich bis Sommer 2029 an Kiel.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Als Linksfuß kann er sowohl auf der Halbposition als auch zentral in der Innenverteidigung spielen“, sagte KSV-Geschäftsführer Sport Olaf Rebbe über den dänischen Nachwuchsnationalspieler: „Neben seiner Zweikampfstärke gehört auch ein ausgeprägtes Spielverständnis zu seinen Stärken.“