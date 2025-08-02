2. Liga: Kiel holt ersten Sieg

SID 24.08.2025 • 15:26 Uhr Der Bundesliga-Absteiger gewinnt nach zwei Niederlagen zum Saisonstart bei der SpVgg Greuther Fürth.

Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel hat in der 2. Liga seinen ersten Saisonsieg gefeiert und einen klaren Fehlstart verhindert. Nach zwei Niederlagen zum Auftakt gewann die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp bei der SpVgg Greuther Fürth am Sonntag mit 2:0 (1:0).

Jonas Therkelsen (31.) und John Tolkin (90.+5) ins leere Tor erzielten die Treffer für die Kieler. An den ersten beiden Spieltagen hatte der Absteiger sowohl beim SC Paderborn (1:2) als auch gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld (0:2) verloren, in der ersten Pokalrunde hatten die Störche jedoch beim Regionalligisten FC Homburg (2:0) bestanden.

In einer kurzweiligen Partie ging es von Beginn an hin und her. Während Fürth eher um Ballbesitz bemüht war, setzten die Gäste aus Kiel vermehrt auf Konter - mit Erfolg. Therkelsen war nach einer guten halben Stunde frei durch, umkurvte Fürth-Keeper Pelle Boevink und schob ein.