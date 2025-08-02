Newsticker
2. Bundesliga>

2. Liga: Knight verlässt Hannover

Hannover gibt Knight doch ab

Den englischen Innenverteidiger zieht es in die Championship. In Hannover spielte er zuletzt nicht mehr.
Josh Knight zieht es zurück in die Heimat
Josh Knight zieht es zurück in die Heimat
© IMAGO/Marco Steinbrenner/SID/IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images
SID
Den englischen Innenverteidiger zieht es in die Championship. In Hannover spielte er zuletzt nicht mehr.

Der englische Innenverteidiger Josh Knight verlässt den Zweitligisten Hannover 96 nach nur einem Jahr und wechselt zurück in seine Heimat.

Wie der Verein mitteilte, schließt sich der 27-Jährige dem Championship-Team FC Portsmouth an. Knight war im Sommer 2024 ablösefrei von Peterborough United nach Hannover gewechselt und absolvierte 23 Spiele in der 2. Liga (drei Tore).

Obwohl er in den bisherigen Saisonspielen nicht im Kader stand, wollte 96 Knight laut Geschäftsführer Marcus Mann eigentlich nicht abgeben.

Das Angebot sei aber eines gewesen, „mit dem wir uns aus wirtschaftlicher Sicht beschäftigen mussten. Daher haben wir dem Wechsel zugestimmt.“ Die Ablösesumme soll bei etwa einer Million Euro liegen.

