„Katastrophen-Entscheidung!“ Heftige Schiri-Kritik nach Zweitliga-Kracher

Arminia Bielefeld hat den Schwung aus der vergangenen Traum-Saison in die neue Spielzeit auf beeindruckende Weise mitgenommen. Der DFB-Pokalfinalist und Liganeuling fertigte den Aufstiegsaspiranten Fortuna Düsseldorf im Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga nach langer Überzahl mit 5:1 (1:1) ab und setzte sich zumindest bis Sonntag an die Tabellenspitze. Im Mittelpunkt stand aber Schiedsrichter Patrick Alt (Illingen)

Düsseldorfs Sportvorstand Klaus Allofs tobte bei Sky : „Heute haben wir wieder eine Schiedsrichterleistung erlebt, die wirklich wahnsinnig ist. Ich tue mich schwer. Weil wenn man 5:1 verliert dann sollte man eigentlich den Mund halten. Aber was heute gepfiffen wurde, war wirklich eine Katastrophe.“

Der Fortuna gelang zunächst ein Start nach Maß: Neuzugang Cedric Itten (35.) erzielte seinen Premierentreffer, ehe die Gelb-Rote Karte gegen Tim Oberdorf alles kippen ließ (44.). Er hatte Bielefelds Joel Grodowski in der gegnerischen Hälfte an der Seitenlinie leicht gefoult. Selbst Bielefelds Geschäftsführer Michael Mutzel gab bei Sky zu: „Das ist sicherlich eine harte Entscheidung. Da haben wir schon ein bisschen Glück dabei. Trotzdem muss er da vielleicht auch wegbleiben, dann passiert nichts.“

Keeper Florian Kastenmeier sah die Szene bei Sky nach dem Spiel und lachte zunächst. Dann fügte er an: „Also ganz ehrlich: Ich sehe da nicht mal eine Berührung.“ Der Schlussmann riss sich merklich zusammen: „Ich darf nichts sagen, weil sonst muss ich morgen wieder eine Stellungnahme abgeben und darauf habe ich keinen Bock.“

Mattuschka war kaum zu beruhigen und konnte über die sportlichen Aspekte kaum sprechen. Denn auch der Elfmeter zum 2:1 war höchst umstritten. Düsseldorfs Sotiris Alexandropoulos sprang der Ball nach einem abgeblockten Schuss von der eigenen Hüfte aus kürzester Distanz an die Hüfte.

Mattuschka wütete wegen Referee Alt

Der Experte sagte: „Im Sinne des Fußballs ist das eine Katastrophen-Entscheidung. Da soll mir jemand einen Menschen zeigen, der ohne diesen Arm in den Zweikampf geht. Da soll mir ein Schiedsrichter im Tackling-Workshop zeigen, dass man ohne den Arm dort in den Zweikampf gehen kann. Das geht nicht anders. Und dann kommt der Ball ja auch noch vom eigenen Oberschenkel. Da kriege ich zu viel. Lass uns wieder dahin kommen: Absicht ist Absicht. Aber nicht so ein Quark, weil das entscheidet Spiele.“