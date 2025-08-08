Augsburg verleiht Koudossou nach Nürnberg

SID 08.08.2025 • 17:49 Uhr Der FC Augsburg verleiht Henri Koudossou. Der Abwehrspieler soll sich unter Trainer Miroslav Klose weiterentwickeln.

Bundesligist FC Augsburg verleiht Abwehrspieler Henri Koudossou für die kommende Saison an den 1. FC Nürnberg. Laut Klubangaben einigte sich der FCA mit dem Zweitligisten auf eine Leihe ohne Kaufoption.

Im Team von Trainer Miroslav Klose soll der 25-Jährige Spielpraxis sammeln, „um den nächsten Entwicklungsschritt zu machen“, hieß es in einer Augsburger Mitteilung.