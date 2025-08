Becker vor Zweitliga-Start: "Gibt kaum etwas Größeres"

Der Schalker Vizekapitän kann seine Rückkehr in die Arena kaum erwarten. Für seine Freunde Karten besorgen muss er nicht.

Timo Becker weiß genau, was ihn erwartet. Und doch ist die Rückkehr in sein altes Wohnzimmer etwas ganz Besonderes für den Neuzugang von Fußball-Zweitligist Schalke 04. "Ich freue mich riesig. Es ist geil, die Liga zu starten, während ganz Deutschland auf diese Partie schaut", sagte der 28-Jährige vor dem Auftakt am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) gegen Hertha BSC.