Blitz-Gelb-Rot für Elversberg-Verteidiger: "Das ist irre hart!"

Julius Schamburg 10.08.2025 • 14:05 Uhr Elversberg-Verteidiger Jan Gyamerah fliegt gegen den VfL Bochum bereits in der 6. Minute vom Platz. Die knallharte Entscheidung des Schiedsrichters sorgt für Entsetzen.

Ist das bitter! Jan Gyamerah von der SV Elversberg ist beim Zweitliga-Duell mit Bundesliga-Absteiger VfL Bochum (Jetzt im LIVETICKER) bereits in der 6. Minute mit Gelb-Rot vom Platz geflogen.

Nach einem klaren Foul an Matús Bero zeigte Schiedsrichter Lukas Benen dem Rechtsverteidiger zunächst die Gelbe Karte (2.).

„Das ist natürlich echt irre hart“

Wenige Minuten später bekam Gyamerah den Ball nahe der Seitenauslinie an die rechte Hand, Benen zögerte nicht lange und schickte den 30-Jährigen mit Gelb-Rot vom Feld.

„Nein. Das ist mir zu hart. Die erste Gelbe Karte war klar – deutliches Foul", sagte Kommentator Kai Dittmann bei Sky. Auch Gyamerah war völlig fassungslos, ehe er den Platz verließ. Teamkollegen versuchten noch vergeblich, auf Benen einzuwirken.

„Aber da verhindert er an der Seitenauslinie ja keine klare Torchance. Der Arm ist weit draußen und natürlich weit abgespreizt. Aber das ist natürlich echt irre hart“, fügte Dittmann hinzu.