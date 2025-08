Bochumer Frust nach Fehlstart: "Scheiß-Auftakt"

Zum Auftakt der 2. Bundesliga geht der Absteiger in Darmstadt unter. Rückkehrer Kevin Vogt wird deutlich.

Den Start in die 2. Fußball-Bundesliga hatte sich der VfL Bochum ganz anders vorgestellt. "Wir sind knallhart auf dem Boden der Tatsachen angekommen", meinte Torhüter Timo Horn nach dem 1:4 des Absteigers am ersten Spieltag bei Darmstadt 98. Rückkehrer Kevin Vogt urteilte: "Natürlich war das ein Scheiß-Auftakt."

Die Bochumer stehen nach der herben Niederlage auf dem vorletzten Tabellenplatz. In Darmstadt zeigte der VfL vor allem in der Verteidigung eine schwache Leistung, Trainer Dieter Hecking wurde deutlich. "In der Analyse können wir schnell der Ursache finden: Und zwar, dass unser Defensivverhalten nicht gut war", sagte der Coach.