Bochumer Sissoko fällt "mehrere Wochen" aus

Schmerzhafter Ausfall bei Bochum

Der Bundesliga-Absteiger muss vorerst auf seinen Mittelfeldspieler verzichten. Er wird am Sonntag operiert.
Viertligist gegen Zweitligist heißt es in der 1. Runde des DFB-Pokals zwischen dem BFC Dynamo und dem VfL Bochum. Wer der Außenseiter ist, lässt sich dabei lange Zeit nur erahnen, die mögliche Sensation nimmt bereits Gestalt an - bis eine schicksalhafte Szene das Märchen des Regionalligisten ins Wanken bringt.
SID
Der Bundesliga-Absteiger muss vorerst auf seinen Mittelfeldspieler verzichten. Er wird am Sonntag operiert.

Bundesliga-Absteiger VfL Bochum muss mehrere Wochen auf Ibrahima Sissoko (27) verzichten.

Der Mittelfeldspieler erlitt beim DFB-Pokalspiel beim Regionalligisten BFC Dynamo (3:1 n.V.) eine Schultereckgelenksprengung und soll am Sonntag in Bochum operiert werden. Das teilte der Zweitligist mit.

Sissoko spielt seit 2024 in Bochum und zählt zu den Stammspielern. Auch in den ersten beiden Spielen der neuen Zweitliga-Saison setzte Trainer Dieter Hecking über die gesamte Spielzeit auf ihn.

