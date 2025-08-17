Bochumer Sissoko fällt "mehrere Wochen" aus

SID 17.08.2025 • 13:22 Uhr Der Bundesliga-Absteiger muss vorerst auf seinen Mittelfeldspieler verzichten. Er wird am Sonntag operiert.

Bundesliga-Absteiger VfL Bochum muss mehrere Wochen auf Ibrahima Sissoko (27) verzichten.

Der Mittelfeldspieler erlitt beim DFB-Pokalspiel beim Regionalligisten BFC Dynamo (3:1 n.V.) eine Schultereckgelenksprengung und soll am Sonntag in Bochum operiert werden. Das teilte der Zweitligist mit.