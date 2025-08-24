Newsticker
Braunschweig "mehrere Wochen" ohne Tempelmann

Ex-Schalker fällt wochenlang aus

Damit verpasst Lino Tempelmann auch das Pokalspiel gegen den VfB Stuttgart am Dienstag.
Fehlt Braunschweig wochenlang: Lino Tempelmann
Fehlt Braunschweig wochenlang: Lino Tempelmann
© IMAGO/SID/Darius Simka
SID
Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig muss „mehrere Wochen“ auf Mittelfeldspieler Lino Tempelmann verzichten. Das teilte der Verein zwei Tage vor dem Pokalspiel gegen Titelverteidiger VfB Stuttgart am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) mit.

Der 26-Jährige hat am Samstag im Auswärtsspiel beim Karlsruher SC (0:2) eine Knochenquetschung sowie eine Bänderverletzung im Sprunggelenk erlitten. Tempelmann fehlt der Eintracht damit in den nächsten Spielen.

