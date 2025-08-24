Braunschweig "mehrere Wochen" ohne Tempelmann

SID 24.08.2025 • 16:23 Uhr Damit verpasst Lino Tempelmann auch das Pokalspiel gegen den VfB Stuttgart am Dienstag.

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig muss „mehrere Wochen“ auf Mittelfeldspieler Lino Tempelmann verzichten. Das teilte der Verein zwei Tage vor dem Pokalspiel gegen Titelverteidiger VfB Stuttgart am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) mit.

