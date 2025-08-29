Braunschweig verpflichtet vereinslosen Nkoa

SID 29.08.2025 • 15:12 Uhr Eintracht Braunschweig reagiert auf die schwere Verletzung des Innenverteidigers Frederik Jäkel.

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat sich die Dienste des Innenverteidigers Patrick Nkoa gesichert. Wie die Niedersachsen am Freitag bekanntgaben, unterschrieb der 26 Jahre alte Kameruner einen Vertrag bis 2026. Bis zum Ende der vergangenen Saison hatte Nkoa noch bei Alemannia Aachen in der 3. Liga unter Vertrag gestanden.

„Durch den bitteren Ausfall von Frederik Jäkel war uns bewusst, dass wir in der Innenverteidigung personell nachlegen müssen“, wird Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel in der Klub-Mitteilung zitiert: „Uns war wichtig, dass wir in der Defensive Geschwindigkeit, Physis und Zweikampfstärke hinzugewinnen.“ Jäkel hatte sich in der vergangenen Woche eine Kreuzbandverletzung zugezogen und wird Braunschweig mehrere Monate fehlen.