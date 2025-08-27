Braunschweigs Jäkel fällt erneut lange aus

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig muss „mehrere Monate“ auf Innenverteidiger Frederik Jäkel verzichten. Der 24-Jährige wird sich wegen seiner in der Vorwoche erlittenen Kreuzbandverletzung operieren lassen, wie der Klub am Mittwoch mitteilte.

„Es ist eine extrem bittere Nachricht für uns und insbesondere für Frederik selbst. Er hat bisher einen richtig guten Eindruck bei uns hinterlassen und war auf bestem Wege, sich mit vollständiger Fitness einen Platz in der Startelf zu erarbeiten“, sagte Benjamin Kessel, Geschäftsführer Sport bei den Löwen: „Wir werden Frederik mit allen Kräften unterstützen und wünschen ihm zunächst einen erfolgreichen Eingriff sowie eine schnellstmögliche und komplikationsfreie Genesung“.