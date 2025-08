Darmstadt verlängert vorzeitig mit "Führungsspieler" Vukotic

Der Innenverteidiger avancierte in der letzten Saison zum Stammspieler. Beim Ligaauftakt gegen den VfL Bochum traf er zum 4:1-Endstand.

Fußball-Zweitligist Darmstadt 98 hat den Vertrag mit seinem „absoluten Führungsspieler“ Aleksandar Vukotic vorzeitig verlängert. Das verkündete der Verein am Mittwoch.

Es sei klar zu erkennen, „welche Fortschritte er in der vergangenen Saison auf verschiedenen Ebenen gemacht hat“, sagte Sportdirektor Paul Fernie.

Der 30 Jahre alte Innenverteidiger wechselte 2024 von Wehen Wiesbaden nach Darmstadt und avancierte in seiner Premierensaison bei den Lilien zum Stammspieler. In 35 Spielen hatte Vukotic vier Tore erzielt und zwei Vorlagen geliefert. Beim Ligaauftakt am vergangen Samstag gegen den VfL Bochum hatte der Serbe zum 4:1-Endstand getroffen.