"Etwas Besonderes": Darmstadt-Profi wechselt nach Barcelona

SID 25.08.2025 • 18:27 Uhr Der Verteidiger verlässt die Lilien und schließt sich dem spanischen Erstligisten Espanyol Barcelona an.

Clemens Riedel verlässt den Fußball-Zweitligisten Darmstadt 98 und wechselt nach Spanien zu Espanyol Barcelona. Bei den Katalanen erhält der 22-Jährige einen Vertrag über vier Jahre bis 2029. Weitere Details zum Transfer gaben die Vereine am Montag nicht bekannt.

„Für den gesamten Verein ist es etwas Besonderes, dass ein Spieler, der in unserem Nachwuchsleistungszentrum ausgebildet wurde, zukünftig in La Liga aktiv sein wird“, sagte Darmstadts Sportdirektor Paul Fernie: „Es ist unser erklärtes Ziel, keinen High-Potential-Spieler ablösefrei ziehen lassen zu müssen. Mit dem Transfer haben wir nun ein sehr gutes Ergebnis für alle Seiten erzielt.“