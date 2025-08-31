Drei Tore in 15 Minuten: Kaiserslautern schlägt Darmstadt

SID 31.08.2025 • 15:30 Uhr Die Roten Teufel liegen gegen Darmstadt mit 0:1 hinten - doch dann dreht die Mannschaft von Torsten Lieberknecht plötzlich auf.

Aufatmen am Betzenberg: Der 1. FC Kaiserslautern hat sich nach einem holprigen Saisonstart in der 2. Liga den zweiten Saisonsieg geholt.

Naatan Skyttä (84.), Faride Alidou (90.+1) und Tobias Raschl (90.+7) führten die Roten Teufel in einer völlig wilden Schlussphase gegen Darmstadt 98 noch zu einem umjubelten 3:1 (0:0). Für die Hessen war die zwischenzeitliche Führung durch Isac Lidberg (62.) zu wenig.

Lidberg überrascht Lautern

Kaiserslautern verbesserte sich in der Tabelle auf Rang neun, Darmstadt ist nach der ersten Saisonpleite Sechster.

Beide Teams legten im Fritz-Walter-Stadion furios los, nutzten dabei ihre Chancen aber nicht. Danach stellten sich die Defensivreihen besser auf die Angriffsbemühungen des Gegners ein, zudem nahm die Präzision in etwas ab - doch dann zeigte sich Darmstadt plötzlich schnörkellos. Mit einem schnellen Spiel überraschten die Gäste Kaiserslautern, Lidberg schloss ins kurze Eck ab.

