Bochumer Fehlstart perfekt: Pleite gegen Münster

SID 30.08.2025 • 15:04 Uhr Bundesliga-Absteiger VfL Bochum kassiert nach der Pleite im Derby auf Schalke auch die erste Heimniederlage.

Absteiger VfL Bochum kommt in der 2. Bundesliga überhaupt nicht in Tritt. Nach der 1:2-Pleite im Revierderby bei Schalke 04 musste das Team von Trainerroutinier Dieter Hecking mit 1:2 (1:1) gegen Preußen Münster auch die erste Heimniederlage der Saison hinnehmen.

Mit nur drei Punkten aus vier Spielen liegen die Westfalen deutlich hinter ihren eigenen Ansprüchen zurück und müssen sich in der Tabelle erstmal nach unten orientieren.

„Es ist gerade eine harte Phase, das wissen wir“, sagte Hecking bei Sky. „Wir sind sicherlich jetzt im Moment nicht mit der Elf unterwegs, die wir uns vorgestellt haben, aufgrund von vielen Verletzungen. Damit müssen wir leben, damit müssen wir umgehen.“

Dritte Pleite für Bochum

Joshua Mees (27.) brachte die Gäste in Führung. Ein Treffer von Philipp Hofmann nach Videobeweis (45.+1) sorgte kurz vor der Pause für den Ausgleich. Dann traf Mees mit einem Distanzschuss nach Wiederbeginn noch einmal (49.). Preußen steht mit sieben Zählern dort, wo der VfL gerne wäre.

„Wir haben uns noch nicht so richtig gefunden. In den entscheidenden Momenten spielen wir blöde Fehlpässe. Wir tun uns schwer, Torchancen herauszuspielen, geschweige denn, Tore zu erzielen“, sagte Geschäftsführer Dirk Dufner: „Wir müssen einfach positiv bleiben. Wir haben uns das natürlich anders vorgestellt.“

Bochum begann engagiert mit der ersten Torchance schon in der zweiten Minute, doch Francis Onyeka scheiterte an Torhüter Johannes Schenk. Münster bekam mit zunehmender Spielzeit die Partie aber besser in den Griff.

Nach starker Vorarbeit von Jano ter Horst verfehlte Marvin Schulz noch knapp das Tor (13.). Besser machte es Mees, der nach Pass von Schulz Felix Passlack stehen ließ und in den Winkel traf.

Mees schießt Münster zum Sieg

Wenig später hatte der VfL Glück, als Passlack eine Hereingabe von Oliver Batista-Meier beinahe ins eigene Tor lenkte (32.). Beim Ausgleich mussten die Bochumer Fans noch ein paar Minuten bangen.

Der Treffer von Hofmann wurde zunächst wegen Abseits von Kjell Wätjen aberkannt, nach Videobeweis entschied Schiedsrichter Felix Prigan aber doch auf Tor, weil er keinen aktiven Eingriff ins Spielgeschehen gesehen hatte.