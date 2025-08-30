Düsseldorf zu harmlos gegen starke Karlsruher Defensive

SID 30.08.2025 • 22:27 Uhr Fortuna verpasst den zweiten Saisonsieg in Folge, der KSC ist seit nun drei Spielen in Serie ohne Gegentreffer.

Fortuna Düsseldorf kommt in der 2. Fußball-Bundesliga nicht nachhaltig in den Tritt. Nach dem ersten Saisonsieg in der Vorwoche kam das Team von Trainer Daniel Thioune am Samstagabend gegen den Karlsruher SC trotz einer engagierten Leistung nicht über ein 0:0 hinaus und sieht sich mit nur vier Punkten aus vier Spielen weiterhin deutlich von den eigentlich anvisierten Aufstiegsrängen entfernt.

Dort befindet sich mindestens über Nacht der drittplatzierte KSC. Düsseldorf verlässt immerhin den Relegationsplatz, steckt aber weiterhin in der unteren Tabellenhälfte fest.