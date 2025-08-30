Fortuna Düsseldorf kommt in der 2. Fußball-Bundesliga nicht nachhaltig in den Tritt. Nach dem ersten Saisonsieg in der Vorwoche kam das Team von Trainer Daniel Thioune am Samstagabend gegen den Karlsruher SC trotz einer engagierten Leistung nicht über ein 0:0 hinaus und sieht sich mit nur vier Punkten aus vier Spielen weiterhin deutlich von den eigentlich anvisierten Aufstiegsrängen entfernt.
Düsseldorf zu harmlos gegen starke Karlsruher Defensive
Fortuna verpasst den zweiten Saisonsieg in Folge, der KSC ist seit nun drei Spielen in Serie ohne Gegentreffer.
Zu ungenau: Shinta Appelkamp schießt
© IMAGO/Malte Ossowski//SID/Sven Simon
Dort befindet sich mindestens über Nacht der drittplatzierte KSC. Düsseldorf verlässt immerhin den Relegationsplatz, steckt aber weiterhin in der unteren Tabellenhälfte fest.
Im Rahmen der „Fortuna für alle“-Aktion hatten sich 51.500 Fans freien Eintritt für die Partie gesichert, sie sahen eine über weite Strecken eifrige, aber zu harmlose Fortuna. Einzig Florent Muslija brachte die gut sortierte Karlsruher Defensive, die nun seit drei Spielen ohne Gegentreffer ist, mit kreativen Ideen in Verlegenheit. Doch Valgeir Lunddal (28.) und Shinta Appelkamp (30./69.) fehlte es nach feinen Zuspielen jeweils an Präzision im Abschluss.