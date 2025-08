"Ein Vorbild": Schalke-Coach outet sich als Mourinho-Fan

Der neue Coach der Königsblauen hat sich auf der Insel von so einigen Trainergrößen etwas abgeschaut. Speziell José Mourinho sieht Miron Muslic als Vorbild.

Mit Interesse beobachtete der Österreicher die Arbeit Mourinhos in der Amazon-Doku „All or Nothing“, die ihn während seiner Zeit bei Tottenham Hotspur begleitete. Andere Coaches wie Manchester Citys Star-Teammanager Pep Guardiola traf Muslic gar auf dem Rasen, mit dem englischen Zweitliga-Absteiger Plymouth Argyle schied der 42-Jährige in der vergangenen Saison bei City im FA Cup aus. Danach saß Muslic jedoch noch mit dem Katalanen zum Plausch zusammen.