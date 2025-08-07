Newsticker
Ex-Keeper Langer bleibt Schalke erhalten

Der langjährige Ersatztorwart der Königsblauen treibt seine Management-Karriere voran.
Langer beendete im Sommer seine aktive Karriere
© FIRO/SID
SID
Der langjährige Ersatztorwart der Königsblauen treibt seine Management-Karriere voran.

Der ehemalige Torhüter Michael Langer bleibt dem Fußball-Zweitligisten Schalke 04 in neuer Funktion erhalten. Der 40-Jährige, der seine Karriere nach acht Jahren auf Schalke im Sommer beendet hatte, werde bis zum Saisonende „ein Traineeprogramm im Management Sport“ absolvieren. Das teilten die Königsblauen am Donnerstag mit.

Schon während seiner Profilaufbahn hatte Langer, der sich trotz seiner Rolle als stetiger Ersatztorwart großer Beliebtheit bei den Schalker Fans erfreute, sein Sportmanagement-Studium vorangetrieben und im November 2024 auf Schalke abgeschlossen. Nun solle er „in Gebiete wie das Scouting und die Datenanalyse nicht nur tiefe Einblicke gewinnen, sondern auch Verantwortung in Form verschiedener Projekte übernehmen“, hieß es in der Mitteilung. Langer werde dabei an Frank Baumann - seit Juli neuer Sportvorstand der Schalker - berichten und auch bei anderen Unternehmen hospitieren.

