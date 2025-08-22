Fortunas Siebert wechselt nach Lecce

SID 22.08.2025 • 10:51 Uhr Der Düsseldorfer tauscht 2. Bundesliga gegen Serie A. Fortuna verliert damit ein Eigengewächs, das seit der Jugend für den Klub spielte.

Innenverteidiger Jamil Siebert verlässt den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf und setzt seine Karriere in der italienischen Serie A fort. Der 23-Jährige schließt sich mit sofortiger Wirkung dem Erstligisten US Lecce an. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Klubs Stillschweigen.

Der gebürtige Düsseldorfer durchlief seit 2010 alle Jugendteams der Fortuna und debütierte 2020/21 in der 2. Bundesliga. Insgesamt bestritt er 54 Pflichtspiele für die Profis und 26 Partien für die U23. Von 2022 bis 2023 war der U21-Vize-Europameister an Viktoria Köln ausgeliehen und absolvierte dort 43 Spiele in der 3. Liga.