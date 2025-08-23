Gegen Ex-Klub: Titz springt mit Hannover an die Spitze

SID 23.08.2025 • 15:05 Uhr Hannover 96 feiert den dritten Sieg im dritten Saisonspiel der 2. Bundesliga.

Ausgerechnet mit einem Sieg gegen seinen Ex-Klub hat Christian Titz Hannover 96 zumindest für eine Nacht an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga geführt. Der neue Trainer der Niedersachsen sah beim 3:1 (2:0) gegen den 1. FC Magdeburg den dritten Dreier im dritten Saisonspiel.

{ "placeholderType": "MREC" }

Mit der Maximalausbeute von neun Punkten kletterte Hannover auf Rang eins, könnte am Sonntag von Arminia Bielefeld oder Darmstadt 98 aber wieder verdrängt werden.

„Wichtig war, dass wir in der Defensive sehr stabil standen. Dann konnten wir auch unsere fußballerische Qualität mit einbringen“, erklärte Titz nach dem Spiel bei Sky.

Der Japaner Hayate Matsuda (17.) brachte die Gastgeber vor 40.200 Zuschauern mit einem Abstaubertor in Führung. Noch vor der Pause erhöhte Innenverteidiger Ime Okon per Kopf (43.) auf 2:0.

{ "placeholderType": "MREC" }

Hannover trotzt Pokal-Aus

Martijn Kaars verkürzte per Nachschuss, nachdem er mit einem Handelfmeter an Torhüter Nahuel Noll gescheitert war (63.). Benjamin Källman (90.+3) sorgte für die Entscheidung. Magdeburg rutschte nach der zweiten Niederlage im dritten Spiel erstmal ins untere Tabellendrittel.

Hannover zeigte sich unbeeindruckt von der 0:1-Pokalpleite unter der Woche beim Drittligisten Energie Cottbus und begann mit effektivem Pressing stark.