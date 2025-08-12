Gigovic verlässt Kiel in Richtung Bern

SID 12.08.2025 • 10:15 Uhr Der bosnische Nationalspieler verlässt die Störche dank einer festgeschriebenen Ausstiegsklausel.

Europa League statt 2. Bundesliga: Der bosnische Fußball-Nationalspieler Armin Gigovic (23) verlässt Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel dank einer Ausstiegsklausel nach nur einem Jahr und hat beim Schweizer Europacup-Teilnehmer Young Boys Bern einen Vertrag bis 2029 unterschrieben. Das vermeldeten beide Vereine am Dienstag. Über die Ablösesumme wurden keine Angaben gemacht.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Armin hat in der vergangenen Bundesliga-Saison mit seinen fußballerischen Qualitäten auf sich aufmerksam gemacht“, sagte Sport-Geschäftsführer Olaf Rebbe. „Aufgrund der festgeschriebenen Ausstiegsklausel kommt sein Abschied für uns daher nicht überraschend und wir haben unsere Kaderplanung darauf ausgerichtet.“