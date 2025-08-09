Hannover gewinnt auch in Düsseldorf

SID 09.08.2025 • 15:02 Uhr Ein Handspiel vor Hannovers 1:0 sorgt für Diskussionen. Aufstiegskandidat Düsseldorf kassiert die zweite Niederlage.

Traumstart hier, Fehlstart da: Hannover 96 hat das Duell der Aufstiegskandidaten in der 2. Liga gewonnen und Fortuna Düsseldorf damit in eine erste Mini-Krise geschossen. Mit dem 2:0 (0:0) bei der Fortuna feierte 96-Trainer Christian Titz den zweiten Sieg im zweiten Spiel, Düsseldorf dagegen steht weiter bei null Punkten.

Boris Tomiak erzielte per Foulelfmeter die Führung (65.). Ärgerlich für die Gastgeber: In der Entstehung nahm Hannovers Jannik Rochelt den Ball mit der Hand mit, Schiedsrichter Wolfgang Haslberger ließ die Szene jedoch ungeahndet. Benjamin Källman sorgte für die Entscheidung (87.).

Nach dem 1:5 bei Arminia Bielefeld war die Fortuna auf Wiedergutmachung aus, U21-Nationalspieler Jamil Siebert verfehlte die Führung per Kopf nur knapp (6.). Ansonsten war die Begegnung über weite Strecken von vielen Fouls und wenig Torraumszenen geprägt.

Auch Florent Muslija, der nach seiner Leihe vom SC Freiburg erst am Freitag vorgestellt wurde und in der 61. Minute sein Fortuna-Debüt feierte, konnte keine Akzente setzen.

Hannover auswärts dominant

Tomiak verwandelte nach Foul von Matthias Zimmermann an Rochelt sicher, anschließend dominierten die Gäste das Spielgeschehen und ließen viele gute Torchancen liegen, ehe Källmann auf Querpass von Daisuke Yokota nur noch einschieben musste.