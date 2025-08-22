Hertha BSC holt U17-Weltmeister Heide aus Unterhaching

SID 22.08.2025 • 11:21 Uhr Der 19-Jährige unterschreibt beim Zweitligisten einen Dreijahresvertrag.

Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat sich die Dienste von U17-Weltmeister Konstantin Heide gesichert. Der Torwart kommt vom Regionalligisten SpVgg Unterhaching und unterschreibt in Berlin einen Vertrag bis Sommer 2028. Das bestätigte der Klub am Freitag.

Er freue sich "sehr auf die neue Challenge in Berlin", es sei "ein neuer Lebensabschnitt, den ich absolut motiviert angehe", erklärte der 19 Jahre alte Heide.