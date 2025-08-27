Newsticker
Ex-Bundesliga-Profi verstärkt den Karlsruher SC

KSC holt Ex-Bundesliga-Profi

Der langjährige Bundesliga-Profi Philipp Förster spielt ab sofort für den Karlsruher SC. Zuletzt war er bereits Trainingsgast beim KSC.
Mittelfeldspieler Philipp Förster
© FIRO/SID
SID
Der langjährige Bundesliga-Profi Philipp Förster spielt ab sofort für den Karlsruher SC. Zuletzt war er bereits Trainingsgast beim KSC.

Zweitligist Karlsruher SC hat Mittelfeldspieler Philipp Förster unter Vertrag genommen. Die Verpflichtung des vereinslosen 30-Jährigen teilte der KSC am Mittwoch mit, ohne eine Vertragslaufzeit zu nennen.

Förster war in der Vorsaison für den Ligakonkurrenten Darmstadt 98 aufgelaufen, zuletzt war er bereits Trainingsgast beim KSC.

„Mit Philipp Förster gewinnen wir einen Offensivspieler, der vielseitig einsetzbar ist, große Zweitliga-Erfahrung mitbringt und die KSC-DNA bereits im Herzen trägt“, sagte Mario Eggimann, Geschäftsführer Sport.

Förster bringt viel Erfahrung mit in den Wildpark: Für den VfB Stuttgart sowie den VfL Bochum war er in der Bundesliga aktiv.

