Karlsruhe leiht Bremens Opitz aus

SID 31.08.2025 • 18:17 Uhr Der KSC sichert sich zudem eine Kaufoption für den 20-Jährigen.

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat sich mit Leon Opitz von Werder Bremen verstärkt. Wie der KSC am Sonntag bekannt gab, wechselt der 20-Jährige per Leihe zu den Badenern, die zudem eine Kaufoption besitzen. Opitz, der in der Vergangenheit bereits drei Bundesliga-Einsätze für Werder absolvierte, kam zuletzt vor allem in der Regionalliga zum Einsatz.

