Karlsruhe leiht Gladbachs Fukuda aus

SID 22.08.2025 • 12:19 Uhr Der KSC legt gut eine Woche vor Transferschluss in der Offensive nochmal nach.

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC leiht Angreifer Shio Fukuda vom Bundesligisten Borussia Mönchengladbach aus. Wie die Badener am Freitag mitteilten, gibt es zudem für den kommenden Sommer eine vertraglich fixierte Kaufoption. Der Angreifer war im Alter von 18 Jahren aus seiner japanischen Heimat an den Niederrhein gewechselt, schaffte aber dort nicht den Durchbruch. Bei seinen elf Erstligaspielen kam er lediglich auf 87 Einsatzminuten.

