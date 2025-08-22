Kiel verpflichtet slowakischen U21-Nationalspieler Kaprálik

SID 22.08.2025 • 15:52 Uhr Der 23-jährige vom MŠK Žilina soll "auf verschiedenen Positionen den Unterschied machen."

Zweitligist Holstein Kiel hat sich mit dem slowakischen U21-Nationalspieler Adrian Kapralik verstärkt. Der 23-Jährige wechselt vom MSK Zilina nach Kiel, wo er einen Vierjahresvertrag unterschrieben hat. Das verkündete der Bundesliga-Absteiger am Freitag.

Nach zwei Niederlagen und nur einem Tor zum Auftakt in die neuen Zweitliga-Spielzeit soll der Flügelspieler im Offensivspiel der Kieler „auf verschiedenen Positionen den Unterschied machen“, sagte Sport-Geschäftsführer Olaf Rebbe. Dafür bringe der Slowake eine „enorme Schnelligkeit, einen guten Abschluss und eine große Variabilität“ mit.