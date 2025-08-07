Magdeburg holt Franzosen Ghrieb

Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg stärkt kurz nach dem Saisonbeginn weiter seine Offensive. Der Klub verpflichtete den Franzosen Rayan Ghrieb von EA Guingamp, machte in seiner Pressemitteilung von Donnerstag aber keine Angaben über die Vertragslaufzeit des 26-Jährigen.

Ghrieb sei ein "variabel einsetzbarer Offensivspieler, der mehrere Positionen links und rechts, aber auch zentral begleiten kann", sagte Magdeburgs Sport-Geschäftsführer Otmar Schork: "Er bringt reichlich Erfahrung aus der 2. französischen Liga mit und wir gehen davon aus, dass er sich schnell bei uns zurechtfinden und eine Verstärkung für die Mannschaft sein wird."