Münster holt Ex-Bayer-Talent Sertdemir

Fußball-Zweitligist Preußen Münster hat seine Kaderplanung für die laufende Saison mit einem letzten Transfer abgeschlossen. Am Sonntag gab der Verein die Verpflichtung des dänischen U20-Nationalspielers Zidan Sertdemir bekannt. "Wir haben nach dem letzten Puzzleteil gesucht, das uns jetzt komplettiert", sagte Sport-Geschäftsführer Ole Kittner. Zur Vertragslaufzeit des zentralen Mittelfeldspielers machten die Münsteraner keine Angabe, zuvor war er für den FC Nordsjaelland in Dänemark und Bayer Leverkusen aufgelaufen.

"Ich wusste vorher nicht viel über den Verein, habe aber schnell gemerkt, wie positiv das Umfeld hier ist", sagte Sertdemir. Nachdem er die Jugend in Nordsjaelland durchlaufen hatte, stand er von 2021 bis 2023 in Leverkusen unter Vertrag und hatte dort drei Spiele für die Profis absolviert. Seit seinem Bundesligadebüt im November 2021 gegen Hertha BSC ist er der jüngste eingesetzte ausländische Spieler im deutschen Oberhaus.