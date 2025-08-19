"Sehr verwundert": Zweitliga-Spieler wehrt sich nach fristloser Kündigung

SID 19.08.2025 • 20:40 Uhr Hintergrund seien konkrete Hinweise auf Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit Spendengeldern, heißt es vom Klub.

Zweitligist Preußen Münster hat Mittelfeldspieler Marc Lorenz fristlos gekündigt und parallel dazu Anzeige erstattet. Hintergrund seien „konkrete Hinweise auf Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit Spendengeldern“, teilten die Westfalen am Dienstag mit.

{ "placeholderType": "MREC" }

Lorenz (37) stand seit Sommer 2022 bei den Münsteranern unter Vertrag.

Preußen Münster erklärt fristlose Kündigung

„Als bedeutender Arbeitgeber und Botschafter der Region sieht sich der SC Preußen Münster in der Verantwortung, die Integrität des Klubs, seine Werte sowie das Vertrauen der Öffentlichkeit uneingeschränkt zu wahren und zu schützen“, hieß es in einem Statement des Vereins.

„Trotz der Schwere der Vorwürfe betont der SC Preußen, dass er auf ein faires Verfahren sowie einen respektvollen Umgang mit dem langjährigen und verdienten Spieler Wert legt“, ergänzte der Klub: „Bis zum Abschluss der laufenden Untersuchungen wird der Klub keine weiteren Stellungnahmen zu diesem Vorgang abgeben.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Lorenz wehrt sich: „Sehr verwundert“

Lorenz rechtfertigte sich am Dienstagabend in den Sozialen Medien und räumte ein, Spendengelder zu spät abgerechnet zu haben. „Zum Zeitpunkt der Kündigung war der offene Betrag allerdings schon wieder beglichen. Entsprechend war ich nun sehr verwundert darüber, dass der Verein damit unabgesprochen in die Öffentlichkeit geht“, schrieb Lorenz.

Zum Gesamtkontext gehöre dazu, dass er sich seit einigen Wochen in therapeutischer Behandlung befinde, erklärte der 37-Jährige: „Dass die Gelder verspätet überwiesen wurden, kann ich mir nur krankheitsbedingt erklären. Meine psychische Erkrankung hat mich in einem solchen Maße belastet, dass ich in dieser Zeit völlig antriebslos war und notwendige Handlungen nicht rechtzeitig veranlassen konnte. Niemals aber würde ich mit Absicht Spendengelder für den guten Zweck veruntreuen.“