Muskelverletzung: Fortuna vorerst ohne Iyoha

Fortuna Düsseldorf muss nach dem verkorksten Saisonstart vorerst ohne Emmanuel Iyoha auskommen. Der Abwehrspieler erleidet eine Verletzung in der Wade.

Fortuna Düsseldorf muss nach dem verkorksten Saisonstart vorerst ohne Emmanuel Iyoha auskommen. Der Abwehrspieler erleidet eine Verletzung in der Wade.

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf muss nach dem verkorksten Saisonstart vorerst ohne Emmanuel Iyoha auskommen. Der 27 Jahre alte Defensivspieler erlitt im Training am Dienstag einen Muskelfaserriss in der Wade und werde „bis auf Weiteres“ ausfallen. Das teilten die Rheinländer am Mittwoch mit.