Nach 18 Jahren: Magdeburg gewinnt "Elb-Clasico" in Dresden

SID 09.08.2025 • 14:59 Uhr Aufsteiger Dresden steht nach zwei Runden weiter mit null Punkten da.

Der 1. FC Magdeburg hat erstmals seit 18 Jahren den „Elb-Clasico“ gegen Dynamo Dresden gewonnen. Das Team von Trainer Markus Fiedler behielt im Dresdner Hexenkessel kühlen Kopf und holte durch ein 2:1 (2:1) den ersten Saisonsieg in der 2. Liga. Aufsteiger Dresden steht dagegen nach zwei Runden weiter mit null Punkten da.

Jean Hugonet (28.) und der starke Martijn Kaars (45.+1) trafen für den FCM, für Dynamo erzielte Christoph Daferner (44.) den zwischenzeitlichen Ausgleich. Den bislang letzten Sieg in dem brisanten Ost-Duell hatte Magdeburg im August 2007 noch in der Regionalliga Nord (1:0) geholt, anschließend folgten sieben Derbys ohne Sieg. In Dresden war der letzte Dreier sogar 25 Jahre her.

Dynamo startet besser ins Gigantentreffen

„Wenn Magdeburg kommt, ist jeder heiß. Es ist ein tolles Derby, da treffen zwei Giganten aufeinander“, sagte Ex-Nationalspieler Ulf Kirsten, inzwischen Markenbotschafter bei Dynamo, vor dem Anstoß bei Sky. Und die fast 31.000 Zuschauer im ausverkauften Stadion sorgten mit aufwändigen Choreographien und lautstarker Unterstützung auch gleich für Gänsehaus-Atmosphäre.

Auf dem Rasen erwischte Dresden bei Temperaturen von fast 30 Grad den besseren Start, doch die Führung gelang den Gästen. Nach einer verlängerten Ecke war Hugonet per Kopf zur Stelle. Kurz vor der Pause staubte Daferner mit seinem zweiten Saisontor zum umjubelten Ausgleich ab, doch Kaars gelang die direkte Antwort.

