Nach Fan-Protesten: Fortuna lässt Transfer platzen

Fortuna Düsseldorf wollte den israelischen Stürmer Shon Weissman verpflichten – doch nach massiven Fanprotesten zieht der Klub die Reißleine. Hintergrund sind umstrittene Aussagen des Spielers zur Lage in Gaza.

Fortuna Düsseldorf hat den geplanten Transfer von Shon Weissman am Dienstag offiziell abgesagt. Der israelische Nationalspieler vom FC Granada sollte eigentlich zum Zweitligisten wechseln – doch massive Fanproteste stoppten den fast vollzogenen Deal.

„Wir haben uns intensiv mit Shon Weissman beschäftigt, uns aber final entschieden, von einer Verpflichtung abzusehen“, verkündete der Klub die Entscheidung am Dienstagvormittag auf X. Grund sind umstrittene Äußerungen des 29-jährigen Stürmers in sozialen Medien, in denen er nach Terroranschlägen der Hamas unter anderem zur „Auslöschung Gazas“ aufgerufen hatte.