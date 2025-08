Nach Fan-Protesten: Fortuna verzichtet auf Weissman-Transfer

Anlass sind offenbar Posts des 29-Jährigen in sozialen Netzwerken.

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat nach massiven Fan-Protesten auf eine Verpflichtung des israelischen Nationalspielers Shon Weissman verzichtet. Anlass sind offenbar Posts des 29-Jährigen in sozialen Netzwerken, in denen er nach dem Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 die Auslöschung Gazas gefordert hatte.