Braunschweig verspielt Sieg: Remis gegen Bielefeld

SID 30.08.2025 • 15:06 Uhr Lange sieht es nach einem glanzlosen Erfolg der Eintracht aus. In der Schlussphase gibt Braunschweig den Dreier aus der Hand.

Vier Tage nach dem dramatischen Pokal-K.o. hat Eintracht Braunschweig auch im Liga-Alltag einen Dämpfer hinnehmen müssen. Das Team von Heiner Backhaus kam im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld nach einem harmlosen Auftritt und einem späten Gegentreffer über ein 1:1 (0:0) nicht hinaus und verpasste den Sprung in die Spitzengruppe der 2. Bundesliga.

Wohl auch aufgrund des kräftezehrenden Pokalabends gegen den Titelverteidiger VfB Stuttgart (7:8 i. E.) am Dienstag fehlte Braunschweig lange der Zug zum Tor, Christian Conteh (64.) schlug jedoch eiskalt zu.

Bielefeld rettet spätes Remis

Die Bielefelder, die in der Vorwoche eine Last-Minute-Niederlage gegen Mit-Aufsteiger Dynamo Dresden (1:2) einstecken mussten, nutzten ihre Überlegenheit erst spät durch Isaiah Young (89.).

Bielefeld wirkte frischer und bestimmte das Geschehen vor der Pause, Braunschweigs Torhüter Ron-Thorben Hoffmann war bei den wenigen Abschlüssen aber zur Stelle.

Pech hatte die Eintracht auf der Gegenseite: Die vermeintliche Führung durch Erencan Yardimci (31.) zählte aufgrund einer knappen Abseitsposition nicht.

Conteh trifft sehenswert für Braunschweig

Die Offensive der Braunschweiger um Fabio Di Michele Sánchez, der im Pokal noch doppelt getroffen hatte, trat nur wenig in Erscheinung.