Nächste Niederlage: Klose und Nürnberg tief in der Krise

SID 22.08.2025 • 20:24 Uhr Die Mannschaft des Weltmeister von 2014 verliert auch in Münster. Der Druck auf den Trainer steigt.

Die Krise ist perfekt: Trainer Miroslav Klose hat mit dem Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg die nächste Niederlage kassiert und gerät damit immer mehr unter Druck. Die Mannschaft des Weltmeisters von 2014 unterlag am Freitagabend auch bei Preußen Münster 1:2 (0:2). In der Tabelle bleibt der Club nach drei Spielen punktlos auf einem Abstiegsplatz.

{ "placeholderType": "MREC" }

Oliver Batista Meier (32.) und Marvin Schulz (43.) schossen Münster zum ersten Saisonsieg - und verschärften die Situation bei Kloses Nürnbergern, für die Rafael Lubach (74.) das erste Saisontor erzielte. Schließlich war der FCN neben dem Fehlstart in der Liga auch in der Vorwoche bereits in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Regionalligisten FV Illertissen im Elfmeterschießen (5:6) rausgeflogen.

In Münster wollte Klose den Negativtrend unbedingt stoppen - und setzte dafür Kapitän Robin Knoche erstmal nur auf die Bank. „Es war ein schwierige Entscheidung für mich“, hatte der Nürnberg-Coach im Vorfeld der Begegnung am Sky-Mikrofon betont: „Aber ich bin Trainer, ich muss manchmal harte Entscheidungen treffen.“

Doch die Umstellungen wirkten sich zunächst nicht positiv auf dem Platz aus. Mitte des ersten Durchgangs drängte der Gastgeber auf die Führung, Münsters Lars Lokotsch traf aber zunächst nur das Außennetz (29.). Drei Minuten später belohnte dann aber Batista Meier das Heimteam, Schulz erhöhte noch vor der Pause.

{ "placeholderType": "MREC" }