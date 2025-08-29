VAR rettet Nürnberg! Klose gleich dreimal im Glück

SID 29.08.2025 • 20:45 Uhr Miroslav Klose holt mit Nürnberg den ersten Punkt in dieser Saison. Gleich drei Mal hat die Mannschaft des Weltmeisters von 2014 dabei Glück, nicht gar die vierte Niederlage zu kassieren. Die Krise hält dennoch an.

Trainer Miroslav Klose muss mit dem Zweitligisten 1. FC Nürnberg weiter auf den ersten Saisonsieg warten.

Mit der Nullnummer gegen den SC Paderborn holte das Team des Weltmeisters von 2014 zwar den ersten Punkt im vierten Spiel, konnte den Negativtrend aber nicht stoppen und bleibt weiter Tabellenletzter.

Der FCN hatte im Max-Morlock-Stadion dabei gleich dreimal Glück, nicht die nächste Niederlage zu kassieren.

Paderborns Raphael Obermair scheiterte an der Latte (35.), der VAR kassierte aufgrund einer Abseitsstellung im Vorfeld einen Strafstoß und eine Rote Karte gegen Nürnbergs Verteidiger Tim Janisch wieder ein (42.) - ebenso wie bei dem vermeintlichen Führungstreffer von SCP-Stürmer Steffen Tigges (52.).

Weiter mit Klose? FCN-Sportvorstand äußert sich

Nach dem historisch schlechtesten Zweitliga-Saisonstart und dem peinlichen Pokal-Aus beim Regionalligisten FV Illertissen hatte Klose im Vorfeld Rückendeckung erhalten.

Es sei „der Plan, mit Miro auch nach dem Spiel weiterzuarbeiten. Wir wollen hier etwas aufbauen“, hatte FCN-Sportvorstand Joti Chatzialexiou vor dem Spiel bei Sky betont: „Von daher spielen wir jetzt heute das Spiel und dann schauen wir mal.“

Klose musste auf Leistungsträger Caspar Jander verzichten, dessen Rekord-Wechsel für rund elf Millionen Euro zum FC Southampton wenige Stunden vor dem Anpfiff offiziell verkündet wurde.