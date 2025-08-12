Nürnberg verlängert mit Eigengewächs Janisch

SID 12.08.2025 • 15:19 Uhr Der gebürtige Nürnberger sei "ein Paradebeispiel für die Philosophie unseres Vereins", meinte Sportvorstand Chatzialexiou.

Der Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg hat Eigengewächs Tim Janisch an seinem 20. Geburtstag ein besonderes Geschenk gemacht. Wie die Franken am Dienstag mitteilten, ist der Vertrag mit dem Rechtsverteidiger "langfristig" verlängert worden. 2016 war er im Alter von zehn Jahren in die Nachwuchsabteilung des Vereins gekommen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Janisch sei "ein Paradebeispiel für die Philosophie unseres Vereins", sagte Sportvorstand Joti Chatzialexiou. Mit der langfristigen Bindung will der Verein den gebürtigen Nürnberger "auch in den kommenden Jahren weiterentwickeln und mit ihm die dafür notwendigen Schritte gehen".