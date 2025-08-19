Nach Fehlstart: Neuer Stürmer für Kloses Nürnberg

SID 19.08.2025 • 08:58 Uhr Der 1. FC Nürnberg reagiert auf den Fehlstart und legt in der Offensive nach. Mohamed Ali Zoma soll zur Variabilität im Sturm beitragen.

Der 1. FC Nürnberg hat sich nach seinem Fehlstart in der Offensive mit Mohamed Ali Zoma (21) verstärkt. Wie der Fußball-Zweitligist mitteilte, wird der Italiener schon am Dienstag mit der Mannschaft trainieren. Über die Vertragslaufzeit machte der Club keine Angaben.

„Er bringt Schnelligkeit, einen guten ersten Kontakt und die nötigen technischen Fähigkeiten mit“, sagte Sportvorstand Joti Chatzialexiou. Zudem solle Zoma dazu beitragen, dass das Team von Trainer Miroslav Klose im Sturm variabler werde.

Der Neuzugang stand zuletzt in Italien bei UC AlbinoLeffe in der Serie C unter Vertrag. Insgesamt absolvierte Zoma für den Drittligisten 121 Pflichtspiele, schoss dabei 29 Tore und verbuchte 21 Assists.