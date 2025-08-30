Paderborns Hoffmeier erleidet Kreuzbandriss

Hiobsbotschaft für den SC Paderborn: Der Fußball-Zweitligist muss monatelang auf Abwehrspieler Marcel Hoffmeier verzichten. Das vermeldete der Verein am Samstag. Hoffmeier hatte sich während eines Laufduells beim 0:0 gegen den 1. FC Nürnberg am Freitagabend verletzt. Am Samstag ergaben die Untersuchungen, dass sich der 26-Jährige das vordere Kreuzband im rechten Knie gerissen hat.
Schock-Diagnose bei Zweitliga-Profi
Der Innenverteidiger muss operiert werden und fällt monatelang aus.
Hoffmeier (r.) fällt monatelang aus
„Die Verletzung ist natürlich sehr bitter für Marcel und uns alle. Er wird die bestmögliche Unterstützung von uns bekommen, damit er in Bestform zurückkommen kann“, sagte Sport-Geschäftsführer Sebastian Lange nach der Diagnose.
Hoffmeier war 2022 von Preußen Münster nach Paderborn gewechselt und kam seitdem in 89 Zweitliga-Partien für die Ostwestfalen zum Einsatz. In der aktuellen Saison war er bislang Stammspieler im Team von Trainer Ralf Kettemann.