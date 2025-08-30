Paderborns Hoffmeier erleidet Kreuzbandriss

SID 30.08.2025 • 17:07 Uhr Der Innenverteidiger muss operiert werden und fällt monatelang aus.

Hiobsbotschaft für den SC Paderborn: Der Fußball-Zweitligist muss monatelang auf Abwehrspieler Marcel Hoffmeier verzichten. Das vermeldete der Verein am Samstag. Hoffmeier hatte sich während eines Laufduells beim 0:0 gegen den 1. FC Nürnberg am Freitagabend verletzt. Am Samstag ergaben die Untersuchungen, dass sich der 26-Jährige das vordere Kreuzband im rechten Knie gerissen hat.

„Die Verletzung ist natürlich sehr bitter für Marcel und uns alle. Er wird die bestmögliche Unterstützung von uns bekommen, damit er in Bestform zurückkommen kann“, sagte Sport-Geschäftsführer Sebastian Lange nach der Diagnose.