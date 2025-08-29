Rekord-Transfer! Nürnberg-Abgang ist fix

SID 29.08.2025 • 17:39 Uhr Der 1. FC Nürnberg kassiert für Caspar Jander richtig ab. Der 22-Jährige wechselt nach England.

Mittelfeldspieler Caspar Jander wechselt wie erwartet vom kriselnden Zweitligisten 1. FC Nürnberg zum FC Southampton in die zweite englische Liga.

Für den 22-Jährigen kassiert der Club mindestens elf Millionen Euro und erzielt somit einen Rekorderlös. „Wenn ein Klub mit einer gewissen Summe kommt, müssen wir das machen“, hatte Trainer Miroslav Klose schon am Donnerstag gesagt.

Rekord-Transfer beim 1. FC Nürnberg fix

Der Abgang „tut mit Sicherheit weh“, gab Sport-Vorstand Joti Chatzialexiou bei Sky im Vorlauf des Freitagsspiels gegen den SC Paderborn zu.

„Es gibt leider keinen richtigen Zeitpunkt für einen Transfer. Wenn das Eisen heiß ist, muss es geschmiedet werden. Das haben wir gemacht“, fügte Chatzialexiou an: „Ich habe Caspar versprochen, dass wir ihn bei einer Rekordablöse gehen lassen werden. Die Engländer haben ernst gemacht.“

Jander kam erst vergangenes Jahr ablösefrei

Damit verliert Nürnberg nach seinem schwachen Saisonstart seinen wohl besten Spieler. Jander, der im Sommer mit der deutschen U21 das EM-Finale erreicht hatte, war erst vor einem Jahr ablösefrei vom MSV Duisburg zu den Franken gewechselt.

„Wir wissen, dass diese Entscheidung, die uns grundsätzlich nicht leichtgefallen ist, gerade in der aktuellen sportlichen Situation kontrovers diskutiert wird. Wir müssen bei allen Szenarien immer auch die wirtschaftlichen Aspekte beachten“, sagte Chatzialexiou und wies auf die „Gesamtverantwortung dem Verein gegenüber“ hin.

Sogar 25 Millionen für Tzimas

Nürnberg hatte Anfang des Jahres Stefanos Tzimas sogar für 25 Millionen Euro an Brighton & Hove Albion verkauft, zuvor allerdings auch eine Kaufoption in Höhe von 18 Millionen Euro gezogen. Damit bringt der Verkauf von Jander deutlich mehr Geld.